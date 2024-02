PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 59,60 USD.

Das Papier von PayPal legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 59,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 59,89 USD. Mit einem Wert von 58,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.539.101 PayPal-Aktien.

Bei 79,26 USD markierte der Titel am 10.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 32,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.026,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.383,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

