PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,08 EUR zu.

Das Papier von PayPal legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 55,08 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 55,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.185 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,79 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 35,78 Prozent wieder erreichen. Bei 47,54 EUR fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 07.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.383,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.026,00 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

