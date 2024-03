PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Freitagnachmittag

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 63,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 63,45 USD. Bei 63,62 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,45 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 2.222.969 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,94 USD) erklomm das Papier am 18.04.2023. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 18,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 50,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 20,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 07.02.2024. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.026,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.383,00 USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach