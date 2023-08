PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit Verlusten

PayPal im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 62,86 USD.

Die PayPal-Aktie musste um 11:54 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 62,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 16.188 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 103,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 6,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,96 USD je Aktie.

