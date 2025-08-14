DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag an Boden

15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von PayPal zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 59,54 EUR.

PayPal Inc
59,65 EUR 0,29 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 59,54 EUR zu. Die PayPal-Aktie legte bis auf 59,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 59,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 556 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

