PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Donnerstagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 04:22 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 98,74 EUR. Bei 97,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.957 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 241,25 EUR markierte der Titel am 16.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,29 Prozent. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.806,00 USD – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.238,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte PayPal am 20.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,93 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

