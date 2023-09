PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 64,24 USD.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 64,24 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.822 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,98 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,29 USD. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 10,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.806,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je PayPal-Aktie belaufen.

