PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag stabil

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 60,55 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 60,55 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,61 EUR zu. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 60,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 60,52 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.588 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 98,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei einem Wert von 52,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 13,16 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.806,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal pausiert Krypto-Einkäufe in Großbritannien bis 2024