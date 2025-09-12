PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag nahe Vortagesniveau

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 57,25 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 57,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 57,25 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 57,25 EUR ein. Bei 57,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.202 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,28 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

