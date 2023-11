PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 57,25 USD zu.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:58 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 57,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 21.222 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 92,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.418,00 USD im Vergleich zu 6.846,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

