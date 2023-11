PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 57,77 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 57,77 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 57,82 USD. Mit einem Wert von 57,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.220.229 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 92,62 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 37,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 13,01 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

