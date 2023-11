PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 52,50 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,49 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.371 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 89,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 70,33 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 9,37 Prozent wieder erreichen.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

