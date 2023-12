PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 56,86 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 56,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 56,91 EUR. Bei 56,01 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.958 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,09 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,54 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,40 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 01.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.418,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.846,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Hot Stocks heute: PayPal bekommt Druck von Apple Pay - Exasol vor Trendwende

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen