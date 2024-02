PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Anleger zeigten sich zuletzt bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 59,69 USD.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 59,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.907 PayPal-Aktien.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 79,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.026,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7.383,00 USD umgesetzt.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,14 USD je Aktie aus.

