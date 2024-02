PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,39 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 55,39 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,59 EUR an. Bei 55,39 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 55,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.352 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 74,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 35,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 47,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,18 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.026,00 USD gegenüber 7.383,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,14 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Kommt jetzt der Push für die PayPal-Aktie? - Zahlen mit PayPal in Supermarkt & Co. im Visier

Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester