PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag leichter

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 54,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 54,09 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 54,09 EUR ein. Mit einem Wert von 54,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 668 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 68,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 10,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,02 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NVIDIA-Aktie & Co.: Beteiligung an Finanzierungsrunde des Startups Rescale

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren