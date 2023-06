PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal schiebt sich am Mittag vor

Aktien in diesem Artikel PayPal 60,30 EUR

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,12 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 14.971 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,82 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.05.2023 (58,95 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 10,84 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.040,00 USD im Vergleich zu 6.483,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

