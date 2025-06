PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag schwächer

PayPal im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 61,69 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 61,69 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 61,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 370 Stück.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,74 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

