PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 62,79 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 62,79 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,45 EUR nach. Bei 62,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.983 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,15 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 22,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

Krakens Antwort auf PayPal und Co.: Schnelles Zahlen mit Krypto und Fiat