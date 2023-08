PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 59,78 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 59,78 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 55.017 PayPal-Aktien.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,95 USD ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 1,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.287,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.806,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal-Aktie stark: PayPal will eigenen Stablecoin launchen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet