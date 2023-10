PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Montagmittag stärker

Notierung im Fokus

Die PayPal-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 55,84 USD. Bisher wurden heute 14.043 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 92,62 USD. Gewinne von 65,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,53 USD erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.08.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

