PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 56,27 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 56,27 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 56,68 USD. Bei 56,10 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.772.088 PayPal-Aktien.

Am 16.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 92,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 39,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,32 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 USD je PayPal-Aktie belaufen.

