PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 52,95 EUR.

Bei der PayPal-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 52,95 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,86 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6.318 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,73 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,35 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 52,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 0,70 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.287,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte PayPal die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

