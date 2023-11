PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf PayPal-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,66 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:20 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 53,66 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,76 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 53,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,69 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.489 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,54 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 47,54 EUR. Abschläge von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

