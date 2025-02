PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 74,33 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,33 EUR. Bei 74,96 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.806 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 52,44 EUR fiel das Papier am 27.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,04 USD je PayPal-Aktie.

