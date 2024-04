PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Nachmittag gestärkt

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,65 USD.

Um 15:52 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,65 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 63,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,78 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 306.977 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,93 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 22,44 Prozent wieder erreichen. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 21,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 07.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,24 USD je Aktie eingenommen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.026,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.383,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

