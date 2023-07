PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Kurs der PayPal

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 73,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,3 Prozent auf 73,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 73,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.840.641 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 27.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,30 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 08.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.040,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 02.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

