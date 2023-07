PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 64,20 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 64,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 64,06 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 64,21 EUR. Bisher wurden heute 4.453 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 101,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 14,33 Prozent wieder erreichen.

Am 08.05.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

