PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 59,30 USD nach.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:58 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 59,30 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 33.952 PayPal-Aktien.

Bei 101,00 USD markierte der Titel am 18.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,95 USD erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 03.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7.287,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.806,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 USD je PayPal-Aktie belaufen.

