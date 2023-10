PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 53,99 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 09:16 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 53,99 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 54,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 53,86 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 53,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.894 PayPal-Aktien.

Am 27.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 52,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

