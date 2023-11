PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 56,63 USD ab.

Das Papier von PayPal befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 56,63 USD ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 56,35 USD. Bei 56,89 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.032.271 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,63 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 11,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.11.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.418,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.846,00 USD umsetzen können.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

