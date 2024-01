PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 60,34 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 60,34 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 28.513 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,63 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 46,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von PayPal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich schwächer

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus