PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 55,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 55,06 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 55,06 EUR. Bei 55,37 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 7.956 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 81,09 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 47,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (47,54 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.418,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.846,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 06.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich schwächer

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus