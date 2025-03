PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Mit einem Kurs von 63,59 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,59 EUR. Bei 63,59 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 63,59 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 30,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,53 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.02.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,04 USD je PayPal-Aktie belaufen.

