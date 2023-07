PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 65,11 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 65,11 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,10 EUR nach. Bei 65,31 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.908 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 101,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,89 Prozent hinzugewinnen. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 15,53 Prozent wieder erreichen.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

