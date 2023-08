PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von PayPal

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 57,77 USD.

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 1,4 Prozent auf 57,77 USD nach. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 48.941 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,63 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 74,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2023 (58,15 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 0,66 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.287,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.806,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

