PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 58,47 USD ab.

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 58,47 USD. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 57,29 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.744.589 PayPal-Aktien.

Bei 100,63 USD markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,11 Prozent hinzugewinnen. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 2,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.287,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.806,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

