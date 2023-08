PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Freitagvormittag nach

PayPal im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 53,75 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,44 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.932 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 46,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 0,63 Prozent wieder erreichen.

PayPal ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7.287,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.806,00 USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

