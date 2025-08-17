DAX24.313 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Aktienkurs aktuell

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Vormittag ins Minus

18.08.25 09:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Vormittag ins Minus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 59,03 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,25 EUR -0,26 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 59,03 EUR ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 59,03 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,40 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 21,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,25 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
