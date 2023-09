PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 62,89 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 62,89 USD. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 62,75 USD. Mit einem Wert von 63,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.662.622 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 34,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2023 bei 57,29 USD. Mit einem Kursverlust von 8,91 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2023 aus.

