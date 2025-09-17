PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagabend stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 58,41 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 20:23 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 58,41 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 59,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 59,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.190 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 15,09 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

PayPal-Aktie schwächer: Personalisierte Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität

Tesla-Aktie: Eine Kurzbiografie über Elon Musk - Chef des Elektroautopioniers