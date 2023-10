PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

PayPal im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 54,00 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 54,04 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 53,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,94 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.881 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,73 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 52,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.287,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.806,00 USD ausgewiesen worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,96 USD je PayPal-Aktie.

