PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Dienstagmittag ein

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 53,28 EUR.

Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 53,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 52,51 EUR. Bei 53,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.077 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Gewinne von 71,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,97 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,99 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2028 7,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

