PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag stärker

Die Aktie von PayPal zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,45 USD.

Die PayPal-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 61,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 23.109 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,22 Prozent. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 USD je PayPal-Aktie belaufen.

