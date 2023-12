PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 61,32 USD bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 61,32 USD. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,72 USD aus. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 60,86 USD. Mit einem Wert von 61,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.204.824 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 88,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). 44,53 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,25 USD ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 22,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

