PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Montagvormittag

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,03 EUR ab.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 44,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,54 EUR am 27.10.2023. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 17,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

