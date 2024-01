PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 62,62 USD.

Um 12:00 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 62,62 USD. Zuletzt wechselten 38.841 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,75 Prozent.

Am 01.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

