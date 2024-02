PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit negativen Vorzeichen

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 58,87 USD nach.

Die Aktie verlor um 01:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 58,87 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 58,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,86 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 12.195.813 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 79,26 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 25,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.026,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.383,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte PayPal am 01.05.2024 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

