PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag tiefer

PayPal im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 58,87 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 58,87 USD. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 58,45 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.195.813 PayPal-Aktien.

Am 10.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,26 USD an. Gewinne von 34,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.026,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7.383,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte PayPal am 01.05.2024 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Kommt jetzt der Push für die PayPal-Aktie? - Zahlen mit PayPal in Supermarkt & Co. im Visier

Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester