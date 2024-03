PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von PayPal

PayPal im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 62,97 USD.

Das Papier von PayPal befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 62,97 USD ab. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 62,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 63,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 708.017 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,94 USD. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 23,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.026,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7.383,00 USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

